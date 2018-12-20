2018-12-20T11:27:26+03:00
Общество

Облдума освободила инвалидов от уплаты транспортного налога на машины до 150 «лошадей»

Виктор Сергеев
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..Фото: Калининградская областная дума
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Депутаты Облдумы освободили инвалидов 1 и 2 групп от уплаты транспортного налога на машины с двигателями до 150 лошадиных сил. Соответствующие поправки в областной закон «О транспортном налоге» были одобрены на заседании регионального парламенты.

Также депутаты освободили от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей и машин, работающих на газомоторном топливе.

- По замыслу разработчиков, эта мера должна стимулировать жителей активнее приобретать экологичные виды топлива и автомобили, особенно в курортных зонах Калининградской области. Электромобилей в области пока только три, поэтому при разработке поправок ставку делали, в большей степени, на газомоторные средства передвижения, - отметили в пресс-службе Облдумы.

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