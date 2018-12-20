2018-12-20T11:44:58+03:00
Общество

Житель Немана угнал у сожительницы автомобиль и попал в ДТП

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На жителя Немана завели уголовное дело за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 44-летняя жительница одного из поселков и сообщила, что кто-то угнал ее автомобиль 1998 года выпуска. Сотрудники уголовного розыска начали проверку и вскоре нашли машину со следами ДТП в придорожной канаве недалеко от поселка Канаш.

Угонщиком оказался 26-летний сожитель потерпевшей. Ранее судимый мужчина выпил и ночью решил покататься, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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