Калининградец разбил куском арматуры стекло ослепившей его фарами машины
.Фото: Александр Подгорчук
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На жителя поселка Талпаки завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на мосту через Преголю в Талпаках. 39-летний местный житель достал нож и угрожал зарезать 60-летнего мужчину.
- Незадолго до этого нетрезвый злоумышленник разбил куском арматуры лобовое стекло автомобиля, женщина-водитель которого, по его мнению, ослепила фарами на трассе, - сообщили в полиции, добавив, что сейчас решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела за умышленное повреждение имущества.