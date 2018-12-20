Калининградец разбил куском арматуры стекло ослепившей его фарами машины

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-20T12:00:41+03:00

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На жителя поселка Талпаки завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на мосту через Преголю в Талпаках. 39-летний местный житель достал нож и угрожал зарезать 60-летнего мужчину.

- Незадолго до этого нетрезвый злоумышленник разбил куском арматуры лобовое стекло автомобиля, женщина-водитель которого, по его мнению, ослепила фарами на трассе, - сообщили в полиции, добавив, что сейчас решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела за умышленное повреждение имущества.