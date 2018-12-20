Калининградец забил до смерти приятеля молотком и спрятал тело в подвале

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-20T12:10:35+03:00

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В Немане осудили местного жителя за убийство. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел в январе этого года в квартире на улице Молодежной в поселке Маломожайское. Между выпивающими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры схватил приятеля руками за шею и с силой стал сдавливать ее. Когда потерпевший перестал сопротивляться, злоумышленник связал ему руки и нанес молотком не менее 9 ударов в область шеи, затем с силой удерживая его голову, погрузил лицом вниз в ведро с водой.

- Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, мужчина вынес его на лестничную площадку второго этажа и скинул вниз и спрятал труп в подвале дома, - сообщили в пресс-службе Неманского районного суда.

Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.