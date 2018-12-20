2018-12-20T12:48:31+03:00
Общество

Архиепископ Калининградский возглавит службу в храме на ул. Ульяны Громовой

Верующие отметят день памяти Спиридона Тримифунтского
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим в день памяти святого Спиридона Тримифунтского совершит 25 декабря божественную литургию в храме имени святого, который расположен в конце улицы Ульяны Громовой.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, накануне престольного праздника, 24 декабря, в храме совершат богослужение в 17:00. Во время и после него будет совершаться исповедь.

25 декабря: исповедь в 8:00. Начало литургии в 9:00.

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