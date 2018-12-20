В Калининграде обстреляли «Фольскваген»

20 Дек. 12:48 2018-12-20T12:49:43+03:00

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В среду вечером в Калининграде обстреляли автомобиль.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Балашовской и Миклухо-Маклая. В результате у автомобиля оказалось разбитым лобовое стекло.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, по предварительным данным, причиной применения оружия стал частный конфликт между двумя мужчинами.

- Все участники конфликта установлены, по данному факту проводится проверка, - сообщили в полиции, добавив, что в результате стрельбы никто из участников конфликта не пострадал.