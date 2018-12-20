2018-12-20T12:49:43+03:00
Происшествия

В Калининграде обстреляли «Фольскваген»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

В среду вечером в Калининграде обстреляли автомобиль.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Балашовской и Миклухо-Маклая. В результате у автомобиля оказалось разбитым лобовое стекло.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, по предварительным данным, причиной применения оружия стал частный конфликт между двумя мужчинами.

- Все участники конфликта установлены, по данному факту проводится проверка, - сообщили в полиции, добавив, что в результате стрельбы никто из участников конфликта не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пос. им. А. Космодемьянского отремонтируют улицу Карташова
Автобус №24 пойдет в Васильково с 21 декабря
Компания Дерипаски зарегистрируется в калининградском офшоре
В Калининграде 12-летнего школьника наградили за спасение первоклассника
В Калининград привезли точную копию мамонтенка по имени Люба
Стала известна стоимость социальных проездных в Калининграде на 2019 год
В Калининграде ушел из жизни поэт Геннадий Юшко
В Калининграде вандал разбил окно МФЦ в здании мэрии
Глава Пионерского внезапно ушел в отставку
Андрей Ермак: Если ангары на Балткосе признают памятником, это будет тревожным звонком для инвесторов
Архиепископ Калининградский возглавит службу в храме на ул. Ульяны Громовой
Калининградец забил до смерти приятеля молотком и спрятал тело в подвале
Калининградец разбил куском арматуры стекло ослепившей его фарами машины
Житель Немана угнал у сожительницы автомобиль и попал в ДТП
Облдума освободила инвалидов от уплаты транспортного налога на машины до 150 «лошадей»
Калининград примет международный турнир по дзюдо
Под Калининградом 17-летняя девушка села за руль и врезалась в дерево
На газификацию Советска выделят 20 млн рублей
Под Гвардейском ночью тушили баню
В Калининграде в домах на семи улицах отключили холодную воду
Оргеева: Москва – единственный регион России, который может себе позволить реновацию жилого фонда
Марина Оргеева: Вопросы, которые задают губернатору калининградские депутаты, зачастую мелковаты
Оргеева: Мы не хотим, чтобы губернатор и председатель думы дрались в самолете
Председатель калининградской облдумы рассказала, почему пол на работе не важен
Оргеева о комсомоле и пионерии: В тот период никто никого и никуда не загонял
Марина Оргеева объяснила, почему критика – это плохо
Марина Оргеева связала рост подростковой преступности с воздействием интернета
Андрей Ермак пожаловался на арендаторов калининградского форта «Гребен»