В Калининграде обстреляли «Фольскваген»
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В среду вечером в Калининграде обстреляли автомобиль.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Балашовской и Миклухо-Маклая. В результате у автомобиля оказалось разбитым лобовое стекло.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, по предварительным данным, причиной применения оружия стал частный конфликт между двумя мужчинами.
- Все участники конфликта установлены, по данному факту проводится проверка, - сообщили в полиции, добавив, что в результате стрельбы никто из участников конфликта не пострадал.