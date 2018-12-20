Андрей Ермак: Если ангары на Балткосе признают памятником, это будет тревожным звонком для инвесторов

20 Дек. 13:04 2018-12-20T13:04:22+03:00

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В среду в общественной палате чиновники и общественники собрались, чтобы решить, что делать с ангарами для гидросамолетов на Балтийской косе. Высказался на эту тему и министр культуры и туризма Андрей Ермак.

- Сейчас вопрос, как не дать пилить дальше эти ангары, - начал Ермак. - Ну, нет у нас сейчас юридических механизмов, как запретить пилить до того, когда будет принято решение, объект это культурного наследия или нет. Если будет присвоен статус объекта культурного наследия, да, у собственника появятся дополнительные обязательства. Да, отлично, это тоже звонок для инвесторов. Причем, тревожный.

Далее Ермак заявил, что калининградцы сами должны решить, спасать ангары или нет. Правда, им за это придется заплатить.

- В области никаких денег, кроме денег налогоплательщиков, нет. То есть, калининградцы должны сказать: «Окей, мы готовы заплатить за ангары». Хорошо, мы получим такое одобрение и купим эти ангары, - добавил министр.