2018-12-20T14:29:01+03:00
Политика

Глава Пионерского внезапно ушел в отставку

Он пожертвовал собой ради принятия бюджета
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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За одиннадцать дней до Нового года глава администрации Пионерского Алексей Семенцов подал заявление об отставке. Об этом сообщила главный редактор местной газеты "Новости Пионерского" Елена Бурова.

"Сегодня на внеочередном заседании Совета депутатов глава администрации Пионерского городского округа Алексей Семенцов добровольно ушел в отставку, - сообщила на своей странице в Фейсбуке Елена Бурова. - Мы уже сообщали о ситуации с принятием бюджета города на 2019 год. Процесс был доведен до кризисной ситуации, два депутата Кравченко и Гендриксон, голосовали против и воздерживались... Город с населением почти 12 тысяч человек, бюджетные организации были на грани срыва муниципального бюджета на следующий год со всеми вытекающими. Глава принял такое решение, город опять вступает в новый год с врио.... Бюджет принят, но какой ценой".

Врио главы администрации Пионерского городского округа с 21 декабря назначена Галина Репикова.

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