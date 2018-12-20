В Калининграде вандал разбил окно МФЦ в здании мэрии

20 Дек. 13:22 2018-12-20T13:27:19+03:00

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В Калининграде мужчина разбил окно в здании Многофункционального центра на площади Победы. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел 15 декабря. На записи с камер наблюдения видно, что молодой человек поднял камень и бросил его в окно МФЦ.

Если вы стали его свидетелями, или опознали человека на видео – позвоните по телефону – 92-31-50 (в рабочее время), или напишите в личном сообщении в паблике «Администрация Калининграда» в FB или VK.