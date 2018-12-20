2018-12-20T13:27:19+03:00
Общество

В Калининграде вандал разбил окно МФЦ в здании мэрии

Виктор Сергеев
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В Калининграде мужчина разбил окно в здании Многофункционального центра на площади Победы. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел 15 декабря. На записи с камер наблюдения видно, что молодой человек поднял камень и бросил его в окно МФЦ.

Если вы стали его свидетелями, или опознали человека на видео – позвоните по телефону – 92-31-50 (в рабочее время), или напишите в личном сообщении в паблике «Администрация Калининграда» в FB или VK.

В Калининграде вандал разбил окно МФЦ в здании мэрии.Давайте репостом поможем поймать хулигана. Нам всем хочется знать зачем! Зачем было кирпичом разбивать окно в МФЦ на площади! Неужели причинно-следственная связь в голове этого человека ночь-тротуар-кирпич-стекло настолько банальна? ЧП произошло 15 декабря, и было заснято камерами наружного наблюдения администрации города. Если вы стали его свидетелями, или опознали человека на видео позвоните по телефону 92-31-50 (в рабочее время), или напишите в личном сообщении в паблике Администрация Калининграда в FB или VK. По иронии судьбы, на днях главный МФЦ в городе отметил своё 4-летие. За это время услугами Центра воспользовались 1 млн 150 тыс. человек, среди которых вполне мог оказаться и наш вандал , ну мало ли, справку когда об отсутствии судимости получал, или ещё какой документ.

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