2018-12-20T14:56:16+03:00
Общество

В Калининграде ушел из жизни поэт Геннадий Юшко

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградская областная научная библиотека
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В Калининграде на 71-м году ушел из жизни поэт Геннадий Юшко. Его стихи публиковались в журналах «Юность», «Россияне», «Балтика», а также в альманахе «День поэзии», «Параллели», «ЛиФФт».

Как сообщили в областной научной библиотеке, Юшко обладал особым поэтическим даром, в его стихах была жизнь и смерть, любовь и прощение.

Геннадий Юшко – член Союза писателей, Русского ПЕН-клуба, автор шести поэтических сборников, лауреат премии «Вдохновение» за поэтический сборник «Песня Истукана» (2012). Он много лет подряд участвовал в поэтических проектах, был ведущим литературных и творческих вечеров.

Меньше месяца назад в областной научной библиотеке прошел юбилейный вечер Геннадия Юшко, который собрал друзей и поклонников творчества поэта. Автор читал стихи из своего последнего сборника «Смех и смерть Истукана».

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