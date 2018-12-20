Стала известна стоимость социальных проездных в Калининграде на 2019 год

20 Дек. 15:06 2018-12-20T15:08:52+03:00

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В Калининграде стоимость единых социальных проездных билетов на 2019 год не изменится и останется на уровне 2018 года. Об этом сообщил начальник дорожно-транспортного управления Олег Кутин.

В мэрии отметили, что неизменной останется и цена за проезд для школьников – 15 рублей. Кроме того, закрепляется право приобретения льготных проездных билетов стоимостью 300 рублей для калининградцев предпенсионного возраста – это женщины, достигшие 55 лет и мужчины – 60 лет.

Напомним, решением Горсовта депутатов Калининграда от 28 ноября 2018 года дополнена одна из льгот, касающаяся проезда родителей многодетных семей зарегистрированных в Калининграде. С 1 января 2019 года решено ввести для них право льготного проезда не только на муниципальном транспорте, но и на всех видах городского транспорта общего пользования всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса).

Отметим, продажа проездных билетов на 2019 год началась в четверг, 20 декабря.