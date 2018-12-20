В Калининград привезли точную копию мамонтенка по имени Люба

20 Дек. 16:33 2018-12-20T16:33:33+03:00

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В Музей Мирового океана привезли мамонтенка Любу. Точнее, ее копию-муляж. Фигуру по заказу музея изготовил в Санкт-Петербурге художник-анималист Владимир Сучок. Мамонтенок сделан из пластика, с имитацией оставшейся шерсти – точь-в-точь как на оригинальном мамонтенке, которого привозили в Калининград в 2014 году.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Музей Мирового океана, Люба будет выставлена в экспозиции «Глубина» в 2019 году, возможно, уже в январе. Помимо фигуры мамонтенка посетители увидят предметы из фондов музея, относящиеся к мамонтовой фауне. Например, зубы мамонтов, найденные в Калининградской области.

Так выглядит оригинал.Фото: Александр КАТЕРУША

Фото: Александр КАТЕРУША

Настоящий мамонтёнок Люба находится Музейном комплексе имени Шемановского – это ископаемый мамонт, которого нашел в 2007 году оленевод Юрий Худи на полуострове Ямал. Находку назвали в честь жены Юрия. Люба представляет особую ценность для науки, так как сохранилась намного лучше других найденных мамонтов. Это объясняется тем, что детеныш, которому не было и года, отстал от матери, упал в реку и захлебнулся. Малютке 42 тысячи лет.

Копия мамонта создавалась, по словам автора, на протяжении двух месяцев. Владимир также отметил, что близняшку-копию Любы он сделал еще в 2009 году по заказу съемочной группы National Geografic. После этого ее использовали для выставки «Мамонты и Мастодонты», организованной музеем Филда в Чикаго, заменяя оригинал на экспозиции, а также в других отечественных музеях.