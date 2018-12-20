В Калининграде 12-летнего школьника наградили за спасение первоклассника

20 Дек. 16:54 2018-12-20T16:54:14+03:00

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В правительстве Калининградской области в четверг 20 декабря состоялось вручение государственных и региональных наград. В числе награжденных был 12-летний мальчик Иван Загребельный. Из рук губернатора он получил медаль «За спасение жизни». Школьник помог первокласснику, который получил травму при падении с велосипеда.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, кроме того, за решительность и самоотверженность проявленные при спасении людей двум девочкам объявлена благодарность общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».

В этот день наград были удостоены жители области, трудящиеся в разных сферах, среди которых образование, культура, сельское хозяйство, рыбопромышленный комплекс, строительная и транспортная отрасли, дорожное хозяйство, органы власти.

Отдельно на церемонии были отмечены многодетные матери. За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций медалью «Материнская слава» награждены шесть жительниц области.