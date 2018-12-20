Компания Дерипаски зарегистрируется в калининградском офшоре

20 Дек. 17:21 2018-12-20T17:21:41+03:00

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Акционеры En+ Group на внеочередном собрании акционеров 20 декабря в Париже одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде. Об этом говорится в сообщении компании, пишет «ТАСС».

По данным издания, за перевод компании под российскую юрисдикцию проголосовали абсолютное большинство акционеров - 99,997%.

Напомним, о том что En+ может зарегистрироваться в Калининграде в интервью «Газете.Ru» рассказал губернатор Антон Алиханов.

- Мы сейчас провели переговоры с двенадцатью компаниями. Я надеюсь, что 20 декабря будет Совет директоров «Русала», En+ и других, и мы уже их у себя зарегистрируем. Всю работу по гарантийным письмам, по юридическим адресам и всему остальному мы уже провели вместе с Министерством экономического развития, - сказал Алиханов.