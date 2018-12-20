Автобус №24 пойдет в Васильково с 21 декабря

20 Дек. 17:25 2018-12-20T17:25:25+03:00

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Маршрут №24 «ул. Брусничная – ТЦ «Клондайк» вернется с пятницы, 21 декабря. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

12 автобусов в рабочие дни и 9 автобусов в выходные и праздничные дни будут перевозить пассажиров по маршруту: ул. Ю. Гагарина, ул. Орудийная, ул. Пехотная, ул. Арсенальная, ул. Большая окружная 4-я, ул. Индустриальная, ул. Большая окружная (северный обход), ул. Шатурская, ул. Ю. Гагарина и далее по существующей схеме движения.

- Автобус № 24 пойдет по маршруту, который дает возможность максимально комфортно, без пересадок, доехать по улице Гагарина до центра города — отметил начальник дорожно-транспортного управления Олег Кутин. - Важно то, что это будет гораздо удобнее детям, которые ездят из Васильково на учебу в школу № 2.