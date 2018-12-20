В пос. им. А. Космодемьянского отремонтируют улицу Карташова

20 Дек. 17:31 2018-12-20T17:31:20+03:00

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В поселке им. А. Космодемьянского отремонтируют улицу Карташова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Проект реконструкции прошел госэкспертизу в июне этого года, накануне было получено положительное заключение о сметной стоимости работ.

По проекту ул. Карташова станет магистральной улицей районного значения. Расчетная скорость движения составит 50 км/час. На четырех участках предусмотрено две полосы движения шириной по 3,5 м, на пятом участке полос движения будет три. Ширина тротуаров составит 2,25 м, ширина велодорожки – 1,5 м. Вдоль проезжей части запроектировано 10 остановочных павильонов и уличное освещение.

- Имея на руках готовую, согласованную документацию, теперь можно включиться в те или иные федеральные или региональные программы. Без наличия такого готового проекта, такой возможности бы не было. А исключительно за счет города такие инфраструктурные объекты построить сложно, - сказал председатель комитета архитектуры и строительства мэрии Артур Крупин.