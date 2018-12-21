2018-12-21T10:49:22+03:00
Происшествия

В Знаменске сгорел цех по производству пластиковой арматуры

Огонь уничтожил 2 тонны эпоксидки
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший четверг, 20 декабря, вечером, пожар случился в Гвардейском районе. На часах было 19.38, когда поступило сообщение о том, что в поселке Знаменск горит здание.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России, полностью выгорел одноэтажный кирпичный цех по производству пластиковой арматуры. Внутри сгорело 2 тонны эпоксидной смолы.

О пострадавших не сообщается. В ликвидации пожара участвовало 10 человек и 3 единицы техники.

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