2018-12-21T11:00:11+03:00
Происшествия

В Янтарном утонул 45-летний ловец янтаря

О трагедии сообщил мэр города
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Янтарном утонул 45-летний ловец янтаря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Янтарного Алексей Заливатский.

«Сколько стоит янтарь? А сколько стоит человеческая жизнь? Не прошло и недели, погиб еще один ныряльщик за янтарем... Житель Янтарного, 45 лет», - написал мэр.

Алексей Заливатский уточнил, что погибший совсем недавно начал заниматься поиском янтаря: «Недавно переехал к родне из Екатеринбурга. Месяц назад прошел обучение и в море».

Отметим, действительно, это не первый случай гибели ловцов янтаря.

16 декабря «Комсомолка» писала о том, что в Янтарном погиб очередной ловец янтаря – 33-летний парень из Калининграда.

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