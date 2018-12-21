2018-12-21T11:10:15+03:00
Здоровье

Стало известно, как будет работать детский мобильный стоматологический комплекс в 2019 году

Врачи поедут по городам области
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Министерство здравоохранения Калининградской области опубликовало график выездов передвижного кабинета в муниципалитеты следующем году. Доступно расписание я января по декабрь.

Так, весь январь комплекс будет находиться в Калининграде, а потом отправится по городам и поселкам области.

График работы передвижного стоматологического комплекса Городской детской стоматологической поликлиники на 2019 год:

Центр помощи детям «Надежда», Калининград – 9.01-31.01

Балтийск – 1.02-17.03

Зеленоградск – 18.03-30.04

Неман – 1.05-31.05

Пионерский – 1.06-30.06

Озерск – 1.07-31.07

Светлогорск – 1.08-31.08

Поселок Донское – 1.09-30.09

Янтарный – 1.10-31.10

Ладушкин – 1.11-30.11

Нестеров – 1.12-31.12

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