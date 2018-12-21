Стало известно, как будет работать детский мобильный стоматологический комплекс в 2019 году
Министерство здравоохранения Калининградской области опубликовало график выездов передвижного кабинета в муниципалитеты следующем году. Доступно расписание я января по декабрь.
Так, весь январь комплекс будет находиться в Калининграде, а потом отправится по городам и поселкам области.
График работы передвижного стоматологического комплекса Городской детской стоматологической поликлиники на 2019 год:
Центр помощи детям «Надежда», Калининград – 9.01-31.01
Балтийск – 1.02-17.03
Зеленоградск – 18.03-30.04
Неман – 1.05-31.05
Пионерский – 1.06-30.06
Озерск – 1.07-31.07
Светлогорск – 1.08-31.08
Поселок Донское – 1.09-30.09
Янтарный – 1.10-31.10
Ладушкин – 1.11-30.11
Нестеров – 1.12-31.12