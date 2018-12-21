Победителями детского фестиваля комплекса ГТО стали школьники из гимназии №40 Калининграда

СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-21T11:16:54+03:00

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В Калининграде прошел детский фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Школьники показывали силу и умения в спортзале «Созвездие»: в четырех видах тестов состязалась 21 команда ребят до 10 лет.

В программу отчетного фестиваля вошли такие упражнения, как отжимания, пресс, бег и т.д.

Как сообщает министерство спорта региона, победителями в общем зачете стали школьники калининградской гимназии №40, опередившие в тройке призеров сверстников из областного центра и команду из Гусева.

Участники получили памятные дипломы и сувениры с символикой ГТО.

Напомним, 5 лет назад президент России выступил с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в обновленном формате.