Жительница Янтарного пыталась расплатиться за выпивку купюрой «банка приколов»
Шутнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет
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О том, что в магазин пришла покупательница с поддельными деньгами, в полицию сообщила директор торговой точки. Полицейские установили, что к преступлению причастна 38-летняя жительница поселка Янтарный.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, женщина в тот вечер выпивала со знакомыми. А когда алкоголь закончился, купить его решила на фальшивые деньги.
Во время обыска у подозреваемой и была обнаружена купюра «банка приколов» достоинством 5 тыс рублей.
Возбуждено уголовное дело. Шутнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.