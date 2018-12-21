2018-12-21T11:25:18+03:00
Происшествия

Жительница Янтарного пыталась расплатиться за выпивку купюрой «банка приколов»

Шутнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет
Александр КАТЕРУША
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О том, что в магазин пришла покупательница с поддельными деньгами, в полицию сообщила директор торговой точки. Полицейские установили, что к преступлению причастна 38-летняя жительница поселка Янтарный.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, женщина в тот вечер выпивала со знакомыми. А когда алкоголь закончился, купить его решила на фальшивые деньги.

Во время обыска у подозреваемой и была обнаружена купюра «банка приколов» достоинством 5 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело. Шутнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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