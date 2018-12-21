В Балтийске задержали 31-летнюю торговку наркотиками
При ней обнаружили свертки с амфетамином
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Балтийске, после получения оперативной информации о том, что двое жителей Калининграда продают наркотики, были задержаны мужчина и безработная 31-летняя женщина.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, при себе в момент задержания у нее оказались свертки с амфетамином. А во время обыска по месту жительства подозреваемых полицейские установили, что в доме хранили 0,3 грамма амфетамина.
Так и 30-летний мужчина, который хранил наркотики, стал фигурантом уголовного дела.