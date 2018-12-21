В Калининграде пенсионерка упала в автобусе, который ехал по Ленинскому проспекту

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-21T12:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший четверг, 20 декабря, утром, на Ленинском проспекте в Калининграде случилось ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что женщина упала в салоне рейсового городского автобуса «МАЗ», который двигался в сторону улицы Черняховского.

79-летняя пассажирка получила телесные повреждения.