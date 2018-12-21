В Калининграде пенсионерка упала в автобусе, который ехал по Ленинскому проспекту
Женщина получила телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В минувший четверг, 20 декабря, утром, на Ленинском проспекте в Калининграде случилось ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что женщина упала в салоне рейсового городского автобуса «МАЗ», который двигался в сторону улицы Черняховского.
79-летняя пассажирка получила телесные повреждения.