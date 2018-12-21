Из-за аварии без тепла в Калининграде остались несколько домов на Московском проспекте и набережной Трибуца
«Калининградтеплосеть» уже занимается устранением проблемы
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В Калининграде снова авария на теплосетях. В пятницу утром жители дома №37 на набережной Трибуца пожаловались в соцсетях на холодные батареи. Позже пресс-служба мэрии пояснила, что с ситуацией уже разбираются сотрудники «Калининградтеплосети».
- Сегодня в 6:20 произошла авария на теплосетях, - пояснили в пресс-службе, - и без отопления остались дома 37-51 по набережной Трибуца и дома 76-90 на Московском проспекте. Теплосеть уже устраняет проблему.