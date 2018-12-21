В Калининграде зарегистрирован двухсотый резидент Особой экономической зоны

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-21T12:44:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В едином реестре резидентов Особой экономической зоны Калининградской области зарегистрировано 200 инвестиционных проектов.

Как сообщили в министерстве по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона, в этом году, после вступления в силу новых льгот и преференций для резидентов ОЭЗ в Калининградской области, этот статус получило рекордное количество инвестпроектов, в два-три раза превышающее ежегодный показатель прошлых лет.

- С января 2018 года в реестр включено почти 70 инвестпроектов, заявивших в общей сложности более 14 миллиардов рублей инвестиций и создание в Калининградской области свыше шести тысяч рабочих мест. Эти показатели превышают годовые показатели 2016 и 2017 года, что свидетельствует о возросшем интересе к ОЭЗ в Калининградской области после «перезагрузки» закона, – отметил министр промышленности Дмитрий Кусков.

Совокупный объем инвестиций всех 200 действующих зарегистрированных резидентов калининградской ОЭЗ приближается к 115 млрд рублей, количество заявленных инвесторами рабочих мест превышает 32 тысячи человек.