Под Зеленоградском в ДТП пострадали три человека

СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-21T13:15:24+03:00

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В пятницу утром в Зеленоградском районе в ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 6 километре метров автодороги Зеленоградск – Приморск. 38-летняя водитель «Форда» не учла метеорологические условия, выехала на полосу встречного движения и в лобовую врезалась в «Мазду».

В результате ДТП оба водителя и пассажирка «Мазда» доставлены в медицинские учреждения.

На месте дорожно - транспортного происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют причины и условия, способствовавшие происшествию.