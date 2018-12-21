2018-12-21T13:21:00+03:00
Общество

В Калининграде до 18 часов не будет электричества на шести улицах

Виктор Сергеев
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В Калининграде в течение дня не будет света в домах на шести улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 18:00 электричество отключено на ул. Бахчисарайская 20-22, ул. Горького 199,199а,201, ул. Зелёная 19,21,23,45 (школа №38),70, ул. Ольштынская 2-22,6(ДЮСШ №8 по велоспорту), пр-т Калинина 2,7-27,35, пер. Калинина 2.

В 13 часов электричество должны включить в домах на пл. Калинина 29-37, пр-т Калинина 1-5,15,15а,29-33, пер. Калинина 4-10, ул. Ольштынская 2,14.

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