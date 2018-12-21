2018-12-21T13:29:15+03:00
Дом. Семья

В Калининграде к салону красоты на ул. Артиллерийской подкинули кота в сумке

Усатого спасли и ищут ему любящего хозяина
Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В Калининграде на улицу Артиллерийскую к новостройкам подкинули кота в сумке. Животное в минувший четверг спасли и обогрели работницы салона красоты, которые услышали истошное мяукание на морозе. Об этом сообщают в группе «Преданная душа» приют-передержка г. Калининград» в соцсетях.

«Очередное зверство людей, которое становится, чуть ли не нормой. На ул. Артиллерийской был оставлен какой-то сволочью котенок в сумке. Он просто невероятно орал, боялся вылезти из своего «домика», ждал, надеялся, что за ним вернутся! На крики выскочили девчонки из салона красоты неподалеку, на время дали ему приют», - сообщают волонтеры.

Сейчас черный котик находится в ветеринарной клинике. Его уже осмотрели и обработали.

На пятницу запланирована кастрация. Котик в жутком стрессе, для него ищут любящего хозяина.

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