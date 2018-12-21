"Калининградская Ким Кардашьян" показала прелести на фоне заснеженных гор Колорадо

СЕГОДНЯ 13:30 2018-12-21T13:40:24+03:00

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Калининградка Анастасия Квитко, которую за весьма выдающуюся пятую точку называют "русской Ким Кардашьян", опубликовала новое видео с отдыха. На этот раз Настя отправилась в заснеженные горы Аспен в штате Колорадо. Выйдя на балкон, она попыталась прорекламировать шубу, но получилось прорекламировать, как обычно, свое главное достоинство. За 15 часов соблазнительное видео посмотрели без малого 700 тысяч раз.

Личная жизнь Анастасии Квитко держится в серкрете. Известно, что родилась она в 1994 году в Калининграде, затем переехала в США, где и прославилась, благодаря своим формам и умению их преподнести в соцсетях. Настя уверяет, что не прибегала к помощи пластических хирургов, однако у экспертов натуральность некоторых ее форм вызывает вопросы.