В Калининграде таксист украл у пассажира 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-21T13:39:17+03:00

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В Калинниграде задержали таксиста, который обокрал спящего пассажира по дороге в аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного управления полиции на транспорте.

Приехавший в «Храброво» калининградец обнаружил пропажу крупной суммы денег и обратился в полицию. Полицейские по горячим следам установили личность таксиста и задержали его.

Как оказалось, злоумышленник воспользовался тем, что клиент уснул и вытащил деньги из его сумки.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».