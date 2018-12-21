Калининградцев приглашают на зимний велопробег длиной 52 км

СЕГОДНЯ 13:45 2018-12-21T13:45:53+03:00

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Велотуристический клуб «Кёниг Байсикл Тим» и велоклуб БФУ имени Канта организуют зимний пробег на 52 км под называнием «Долгоруково и окрестности».

Заезд состоится в воскресенье 23 декабря. Как сообщает пресс-служба БФУ, поездка состоится по маршруту: Московское - Красноармейское - Подгорное - Долгоруково - Дубровка - Нагорное - Чапаево - Долгоруково - Дубровка - Августовка - Лермонтово - Пушкино - Красноармейское - Стрельня.

Организаторы предлагают добраться до Московского на поезде №6314 сообщением Калининград - Стрельня (отпр. 08:05, приб. 08:37).

Участники пробега посетят такие достопримечательности как памятник героям Первой мировой войны в Московском, памятник узникам лагерей военнопленных Шлатаг 1А Стаблак, два немецких арочных железнодорожных моста и т.д.

- На прохождение маршрута у нас будет 5 часов 58 минут, т.е. общая средняя скорость не должна опускаться ниже 9 км/ч, - рассказали организаторы.

Приглашаются все желающие, собой взять паспорт.

Сбор состоится в 8:05 в поезде №6314 Калининград - Стрельня.