Полиция разыскивает водителя, который задавил лебедя в Балтийске
.Фото: vk.com
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Полиция Балтийска начала административное расследование по факту наезда на лебедя. Об этом сообащет пресс-служба УМВД.
Напомним, инцидент произошел 10 декабря. Водитель белого «Хендая» сбил лебедя на глазах у прохожих и скрылся. В результате наезда лебедь-шипун погиб.
- В ходе расследования устанавливается водитель автомобиля причастный к данному происшествию, свидетели, материальный ущерб государству по причине гибели лебедя, - сообщили в УМВД, добавив, что за уезд с места происшествия предусмотрено наказание в виде лишения прав на 1 год либо административный арест сроком до 15 суток.