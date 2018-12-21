2018-12-21T14:31:33+03:00
Общество

В центре Калининграда на новогодних праздниках ограничат движение

Виктор Сергеев
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В центре Калининграда на новогодних каникулах ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

1 января с 12 часов до 19 часов будет закрыто движение транспорта по ул. Проф. Баранова на участке от Площади Победы до ул. Иванникова

С 4 по 10 января движение по этом участке дороги будет закрыто для транспорта с 8 часов до 19 часов.

Также во время новогодних и рождественских праздничных мероприятий и XII международной Рождественской православной выставки-ярмарки сотрудники ГИБДД будут осуществлять оперативное закрытие движения транспорта на участках улично-дорожной сети, расположенных в районе проведения праздничных мероприятий.

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