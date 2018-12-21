«Алиса в стране чудес» адресована подросткам и родителям

СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-21T14:58:55+03:00

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Алиса – подросток, мечтательница, доверчивая и любопытная. Она совершает волшебное путешествие в мир сна, игр и загадок. Девочка попадает в прекрасный сад с говорящими цветами, на безумное чаепитие с Мартовским Зайцем и Шляпником, встречается с Чеширским Котом, капризной Королевой и другими жителями страны чудес.

Спектакль адресован зрителям от 10 до 60 лет. «Эта сказка может многому научить, она развивает фантазию, поворачивает детей и родителей лицом друг к другу», - говорит режиссер Элистин Михайлов. На сцене создается таинственный мир с метафорами и сюрпризами. В постановке много музыки и танцев, и занята почти вся труппа театра.

С 24-го декабря по 7 января два актерских состава будут играть по два спектакля в день. Сказка идет 55 минут без антракта. А после Дед Мороз и Снегурочка пригласят ребят играть и танцевать у огромной красавицы-елки .

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