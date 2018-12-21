2018-12-21T14:37:41+03:00
Звезды

В Зеленоградске открыли фотозоны для новогодних снимков

Желающие могут приходить в фойе городского Центра культуры
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске для жителей и гостей города организовали новогодние фотозоны. Как сообщает местная администрация, искать их нужно в фойе городского Центра культуры и искусства на Курортном проспекте, 11.

Организованы и места для праздничных фотографий и на самом Курортном проспекте, перед зданием Центра.

Создатели фотозон – коллектив муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр».

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