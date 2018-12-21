В Зеленоградске открыли фотозоны для новогодних снимков
Желающие могут приходить в фойе городского Центра культуры
.Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске для жителей и гостей города организовали новогодние фотозоны. Как сообщает местная администрация, искать их нужно в фойе городского Центра культуры и искусства на Курортном проспекте, 11.
Организованы и места для праздничных фотографий и на самом Курортном проспекте, перед зданием Центра.
Создатели фотозон – коллектив муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр».