2018-12-21T14:47:43+03:00
Общество

Калининградец отсудил у туроператора 500 тысяч за сорвавшуюся поездку в Испанию

Виктор Сергеев
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Житель Черняховска отсудил у туроператора более 500 тысяч рублей за сорвавшуюся поездку в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Туроператором выступало ООО «Панорама Тур», которое аннулировало все заказы в период с 4 июля по 30 сентября 2018 года. Деньги за поездку компания не вернула и мужчина обратился в суд.

Суд установил, что поездка не состоялась по вине туроператора и взыскал с ООО «Панорама Тур» стоимость тура в размере 155 599 рублей 66 копеек, компенсацию морального вреда – 30 000 рублей, неустойку – 163 634 рубля 40 копеек, штраф – 174 617 рублей 03 копейки, а всего 523 851 рубль 09 копеек.

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