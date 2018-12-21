2018-12-21T14:57:18+03:00
Общество

Житель Озерска получил 9,5 лет «строгача» за жестокое убийство собутыльника

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Озерска осудили за жестокое убийство и хищение имущества. Об этом сообащет пресс-служба Озерского районного суда.

В феврале этого года мужчина выпивал со своим приятелем в квартире на улице Некрасова в Озерске. Между ними начался конфликт, в ходе которого злоумышленник избил собутыльника деревянным брусом и утюгом. От полученных травм приятель скончался спустя некоторое время.

Уходя из квартиры, убийца прихватил ноутбук, колонки и два серебряных кольца.

Озерский районный суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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