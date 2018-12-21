2018-12-21T15:03:52+03:00
Общество

В Черняховске во время рейда ГИБДД 11 водителей добровольно сняли тонировку

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Черняховском районе сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по поиску машин с незаконной тонировкой.

Как сообщили «Комсомолке» в ГИБДД, в течение суток инспекторы выявили 11 автомобилей с несоответствующей требованиям тонировкой. Водители были привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 12.5 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в 1000 рублей.

Однако автовладельцы сразу же сняли тонировку со стекол и продолжили движение, сообщили в ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд обязал больницу №2 устранить нарушения пожарной безопасности в здании хосписа
Алиханов призвал калининградский бизнес присоединиться к созданию новых городских пространств
По факту гибели 6-летнего ребенка в Васильково возбуждено уголовное дело
Мэрия Калининграда – об уборке снега: Техника работает в круглосуточном режиме
На ул. Дзержинского в Калининграде заработал новый коллектор
Житель Озерска получил 9,5 лет «строгача» за жестокое убийство собутыльника
Калининградец отсудил у туроператора 500 тысяч за сорвавшуюся поездку в Испанию
В Зеленоградске открыли фотозоны для новогодних снимков
«Алиса в стране чудес» адресована подросткам и родителям
В центре Калининграда на новогодних праздниках ограничат движение
Полиция разыскивает водителя, который задавил лебедя в Балтийске
На строительство спорткомплекса с бассейном в парке «Южный» выделяют 633 млн рублей
Калининградцев приглашают на зимний велопробег длиной 52 км
В Калининграде таксист украл у пассажира 250 тысяч рублей
"Калининградская Ким Кардашьян" показала прелести на фоне заснеженных гор Колорадо
В Калининграде к салону красоты на ул. Артиллерийской подкинули кота в сумке