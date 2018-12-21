В Черняховске во время рейда ГИБДД 11 водителей добровольно сняли тонировку

СЕГОДНЯ 15:03 2018-12-21T15:03:52+03:00

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В Черняховском районе сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по поиску машин с незаконной тонировкой.

Как сообщили «Комсомолке» в ГИБДД, в течение суток инспекторы выявили 11 автомобилей с несоответствующей требованиям тонировкой. Водители были привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 12.5 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в 1000 рублей.

Однако автовладельцы сразу же сняли тонировку со стекол и продолжили движение, сообщили в ГИБДД.