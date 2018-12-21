2018-12-21T15:28:17+03:00
Общество

На ул. Дзержинского в Калининграде заработал новый коллектор

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На улице Дзержинского в Калининграде заработал новый коллектор длиной 4,5 километра. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

- Теперь тем же «Продуктам Питания» (и не им одним), жителям окрестного микрорайона, корпусу 15-ой школы есть куда подключиться, чтобы сливать нечистоты, - сообщили в администрации.

По данным властей, ввод коллектора благоприятно отразится на речке Лесной, в которую ранее сливали нечистоты.

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