Мэрия Калининграда – об уборке снега: Техника работает в круглосуточном режиме

СЕГОДНЯ 15:38 2018-12-21T15:39:35+03:00

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На уборку и посыпку городских улиц и тротуаров вышла вся уборочная техника, имеющаяся в распоряжении МБУ «Чистота». Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

- На уборку вышли 24 единицы специализированной снегоуборочной техники, не считая машин, задействованных на подвозе песка и вывозе снега, - рассказал начальник управления благоустройства и экологии Юрий Егоров. - Всю ночь шел снег и некоторые убранные ночью улицы и тротуары к утру снова нуждались в уборке. На уборку и посыпку тротуаров вышли 408 дворников. Всю ночь на городских улицах работали 11 дорожных комбинированных машин, солевым раствором дороги обрабатывали 4 машины. По прогнозу снегопады ожидаются и сегодня – завтра. «Чистота» работает в круглосуточном режиме.

По словам Егорова, власти также планируют организовать работу дворников в субботу и воскресенье.

- Сегодня к концу дня планируем очистить от снега все основные магистральные улицы, - сказал он.