По факту гибели 6-летнего ребенка в Васильково возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-21T15:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 6-летнего ребенка в Гурьевском районе. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла во вторник, 18 декабря в поселке Васильково. Мальчик играл во дворе дома, где на него упала металлическая конструкция, стоявшая рядом с одной из хозпостроек. От полученных травм ребенок скончался.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на самое тщательное установление всех обстоятельств произошедшего, выяснение причин и условий, способствовавших трагедии, - заявили в пресс-службе Следственного комитета.