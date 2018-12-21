Алиханов призвал калининградский бизнес присоединиться к созданию новых городских пространств

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-21T16:07:09+03:00

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Губернатор Антон Алиханов предложил представителям бизнес-сообщества присоединяться к созданию новых городских пространств в Калининграде, проектам развития территории острова Октябрьский. Об этом глава региона заявил на встрече с членами Калининградской торгово-промышленной палаты.

- У нас есть крупные проекты, как, например, организация «Музейного квартала». Хотели бы вовлечь вас в этот процесс и с точки зрения бизнеса, и как экспертов», – сказал губернатор.

Ещё одной точкой приложения совместных усилий власти и бизнеса, по мнению Алиханова, может стать центр эффективности, создаваемый в правительстве области для повышения эффективности процессов управления и снижения издержек. Губернатор напомнил, что одним из результатов такой работы стал отказ от повышения транспортного налога в Калининградской области.

- Даже простая работа по транспортному налогу дала большой эффект. Давайте поработаем совместно над теми проектами, которые позволят добиться результата и для бизнеса, и для региона, – отметил Антон Алиханов.