2018-12-21T16:07:09+03:00
Общество

Алиханов призвал калининградский бизнес присоединиться к созданию новых городских пространств

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Губернатор Антон Алиханов предложил представителям бизнес-сообщества присоединяться к созданию новых городских пространств в Калининграде, проектам развития территории острова Октябрьский. Об этом глава региона заявил на встрече с членами Калининградской торгово-промышленной палаты.

- У нас есть крупные проекты, как, например, организация «Музейного квартала». Хотели бы вовлечь вас в этот процесс и с точки зрения бизнеса, и как экспертов», – сказал губернатор.

Ещё одной точкой приложения совместных усилий власти и бизнеса, по мнению Алиханова, может стать центр эффективности, создаваемый в правительстве области для повышения эффективности процессов управления и снижения издержек. Губернатор напомнил, что одним из результатов такой работы стал отказ от повышения транспортного налога в Калининградской области.

- Даже простая работа по транспортному налогу дала большой эффект. Давайте поработаем совместно над теми проектами, которые позволят добиться результата и для бизнеса, и для региона, – отметил Антон Алиханов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд обязал больницу №2 устранить нарушения пожарной безопасности в здании хосписа
По факту гибели 6-летнего ребенка в Васильково возбуждено уголовное дело
Мэрия Калининграда – об уборке снега: Техника работает в круглосуточном режиме
На ул. Дзержинского в Калининграде заработал новый коллектор
В Черняховске во время рейда ГИБДД 11 водителей добровольно сняли тонировку
Житель Озерска получил 9,5 лет «строгача» за жестокое убийство собутыльника
Калининградец отсудил у туроператора 500 тысяч за сорвавшуюся поездку в Испанию
В Зеленоградске открыли фотозоны для новогодних снимков
«Алиса в стране чудес» адресована подросткам и родителям
В центре Калининграда на новогодних праздниках ограничат движение
Полиция разыскивает водителя, который задавил лебедя в Балтийске
На строительство спорткомплекса с бассейном в парке «Южный» выделяют 633 млн рублей
Калининградцев приглашают на зимний велопробег длиной 52 км
В Калининграде таксист украл у пассажира 250 тысяч рублей
"Калининградская Ким Кардашьян" показала прелести на фоне заснеженных гор Колорадо
В Калининграде к салону красоты на ул. Артиллерийской подкинули кота в сумке