Суд обязал больницу №2 устранить нарушения пожарной безопасности в здании хосписа
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Московский городской суд обязал больницу №2 устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании хосписа на улице Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Нарушения требований законодательства о пожарной безопасности выявили в ходе прокурорской проверки. В частности, в помещении оказались узкие эвакуационные выходы, Кроме того, в здании хосписа не был обеспечен требуемый предел огнестойкости конструкций маршей и площадок лестниц.
Устранить выявленные нарушения больница должна до 1 августа 2019 года.