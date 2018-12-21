Калининградца приговорили к 450 часам обязательных работ за ложный донос

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-21T16:41:16+03:00

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Жителя Славска приговорили к обязательным работам за ложны донос о совершенном преступлении. Об этом сообащет пресс-служба Славского районного суда.

В октябре этого года пьяный мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. После аварии он не придумал ничего лучшего, как позвонить в полицию и заявить об угоне, а затем приехать в отдел полиции и написать заявление.

Сотрудники полиции довольно быстро разобрались с инцидентом и установили, что никакого угона не было. И возбудили в отношении горожанина уголовное дело по ст. 306 УК РФ заведомо ложный донос о совершении преступления.

Суд приговорил мужчину к 450 часам обязательных работ.