В Калининграде задержали грабителя, напавшего на женщину в подъезде

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-21T16:49:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На 30-летнюю женщину напали в подъезде дома на улице Инженерной. Как рассказала потерпевшая, выйдя из лифта к ней подошел молодой человек, который ударил ее в лицо, сорвал золотые серьги и кольцо а также похитил деньги с кармана и скрылся с места преступления. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель.

- Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество он сдал в ломбард, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.