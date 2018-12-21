В Калининграде пройдет выставочная акция, посвященная российскому правлению в Пруссии в Семилетнюю войну

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-21T17:03:46+03:00

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В Калининградской области пройдет акция «Единый выставочный день». 24 декабря одновременно в различных музеях, домах культуры, школах, вузах и библиотеках региона откроется выставка «Под российской короной». Российское губернаторское правление в Пруссии в Семилетнюю войну 1756-1763 гг.».

Как сообщили организаторы из историко-художественного музея, экспозиция рассказывает об интереснейших событиях, происходивших на территории региона во второй половине XVIII века.

Семилетняя война 1756-1763 гг. стала результатом конфликта Великобритании, Франции, Австрии и Пруссии. Не осталась в стороне и Россия. В августе 1757 года под Гросс-Егерсдорфом произошло крупное сражение, в котором российские войска одержали победу над прусскими. В январе 1758 г. провинция Пруссия была занята российской армией.

Проект «Единый выставочный день» охватит практически всю территорию Калининградской области. В акции примут участие более 200 учреждений образования, культуры и туризма. Все они получат в дар состоящий из 20 планшетов выставочный комплект «Под российской короной».