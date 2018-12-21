Власти предлагают перенести предприятия из Прибрежного в индустриальный парк в Храброво

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-21T17:03:42+03:00

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Региональные власти готовы продолжить работу с компаниями по переезду из поселка Прибрежный на площадки индустриального парка в Храброво и создать условия к подключению к инженерным сетям для тех компаний, которые такое желание выразили. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

Глава региона также сообщил, что в Прибрежном будет создана единая санитарно-защитная зона. По его словам, начало разработки санитарно-защитной зоны означает согласие предприятий, решивших остаться в поселке Прибрежном, принять все необходимые меры для соблюдения требований санзоны.

Разработка единой санитарно-защитной зоны позволит дать объективную оценку качеству атмосферного воздуха в поселке, вести максимально полный учет всех источников выбросов, установить вклад каждого предприятия в загрязнение воздуха и распределить «зоны ответственности» между компаниями. Это также комплекс мер по доведению объемов выбросов вредных веществ в жилой зоне до допустимого уровня.