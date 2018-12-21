В Калининграде в честь 50-летия подводной лодки у Музея Мирового океана пройдет торжественное построение

СЕГОДНЯ 17:25 2018-12-21T17:25:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде подводная лодка Б-413, ошвартованная у Музея Мирового океана, празднует свой 50-летний юбилей.

В честь громкой даты, 24 декабря в 9 утра на территории Военно-морского центра пройдет торжественное построение сотрудников музея, ветеранов и моряков-подводников. Как рассказали в музее, в мероприятии примет участие экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров. Именно благодаря его помощи и содействию 18 лет назад Б-413 начала свою культурную службу.

Спущенная на воду в сентябре 1968 года субмарина более 30 лет несла службу в составе Северного, а потом и Балтийского военного флота.

С 2000 года лодка ошвартована у Набережной исторического флота Музея Мирового океана. Одна из немногих в мире подводных лодок, относящихся к доатомному периоду подводного флота. Ее уникальность заключается в том, что она сохранена в первозданном виде, а на борту представлена экспозиция «Из истории подводного флота России».

Сегодня подлодка – один из самых популярных туристических объектов Калининграда.