Нацпарк «Куршская коса» выиграл грант на 411 тысяч евро

СЕГОДНЯ 18:10 2018-12-21T18:10:12+03:00

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Национальный парк «Куршская коса» в рамках программы приграничного сотрудничества Литва-Россия 2014-2020 выиграл грант в размере 411 тысяч евро на борьбу с пожарами. Об этом сообщается на странице нацпарка в «Фейсбуке».

- Географическое положение Куршской косы таково, что задача противодействия пожарам не может быть проблемой только одного государства – Российской Федерации или Литвы. Это общая трансграничная задача, поэтому мы приняли участие в конкурсе и удовлетворены победой. В рамках проекта планируются закупки транспорта и средств связи, проведение совместных акций – к примеру, велогонки с целью привлечения внимания к проблеме пожаров на косе, а также активное взаимодействие с волонтерскими пожарными бригадами, - отметил директор национального парка Анатолий Калина.

Он добавил, что основная задача проекта: при помощи трансграничного сотрудничества повысить уровень пожарной безопасности на всей территории Куршской косы.