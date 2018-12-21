2018-12-21T18:10:12+03:00
Общество

Нацпарк «Куршская коса» выиграл грант на 411 тысяч евро

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Национальный парк «Куршская коса» в рамках программы приграничного сотрудничества Литва-Россия 2014-2020 выиграл грант в размере 411 тысяч евро на борьбу с пожарами. Об этом сообщается на странице нацпарка в «Фейсбуке».

- Географическое положение Куршской косы таково, что задача противодействия пожарам не может быть проблемой только одного государства – Российской Федерации или Литвы. Это общая трансграничная задача, поэтому мы приняли участие в конкурсе и удовлетворены победой. В рамках проекта планируются закупки транспорта и средств связи, проведение совместных акций – к примеру, велогонки с целью привлечения внимания к проблеме пожаров на косе, а также активное взаимодействие с волонтерскими пожарными бригадами, - отметил директор национального парка Анатолий Калина.

Он добавил, что основная задача проекта: при помощи трансграничного сотрудничества повысить уровень пожарной безопасности на всей территории Куршской косы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На проспекте Мира в Калининграде монтируют пешеходный переход в с подсветкой
Жителя Балтийска осудили на 8 лет за сбыт наркотиков
В Калининграде агрессивная собака набросилась на врача скорой помощи
В Калининграде в честь 50-летия подводной лодки у Музея Мирового океана пройдет торжественное построение
Власти предлагают перенести предприятия из Прибрежного в индустриальный парк в Храброво
В Калининграде пройдет выставочная акция, посвященная российскому правлению в Пруссии в Семилетнюю войну
В Калининграде задержали грабителя, напавшего на женщину в подъезде
Калининградца приговорили к 450 часам обязательных работ за ложный донос
Суд обязал больницу №2 устранить нарушения пожарной безопасности в здании хосписа
Алиханов призвал калининградский бизнес присоединиться к созданию новых городских пространств
По факту гибели 6-летнего ребенка в Васильково возбуждено уголовное дело
Мэрия Калининграда – об уборке снега: Техника работает в круглосуточном режиме
На ул. Дзержинского в Калининграде заработал новый коллектор
В Черняховске во время рейда ГИБДД 11 водителей добровольно сняли тонировку
Житель Озерска получил 9,5 лет «строгача» за жестокое убийство собутыльника
Калининградец отсудил у туроператора 500 тысяч за сорвавшуюся поездку в Испанию
В Зеленоградске открыли фотозоны для новогодних снимков
«Алиса в стране чудес» адресована подросткам и родителям
В центре Калининграда на новогодних праздниках ограничат движение
Полиция разыскивает водителя, который задавил лебедя в Балтийске
На строительство спорткомплекса с бассейном в парке «Южный» выделяют 633 млн рублей
Калининградцев приглашают на зимний велопробег длиной 52 км
В Калининграде таксист украл у пассажира 250 тысяч рублей
"Калининградская Ким Кардашьян" показала прелести на фоне заснеженных гор Колорадо
В Калининграде к салону красоты на ул. Артиллерийской подкинули кота в сумке