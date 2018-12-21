В Калининграде агрессивная собака набросилась на врача скорой помощи

СЕГОДНЯ 18:20 2018-12-21T18:22:56+03:00

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В Калининграде проводится проверка по заявлению о нападении собаки на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в четверг, 20 декабря. Утром бригаду скорой помощи вызвали в частный дом на Аллее Смелых, который охранялся сторожевой собакой.

- Когда медик зашла во двор особняка, агрессивный пес сорвался с цепи и набросился на нее. Только своевременное вмешательство владельцев собаки предотвратило дальнейшее причинение вреда. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.