В Калининграде агрессивная собака набросилась на врача скорой помощи
В Калининграде проводится проверка по заявлению о нападении собаки на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в четверг, 20 декабря. Утром бригаду скорой помощи вызвали в частный дом на Аллее Смелых, который охранялся сторожевой собакой.
- Когда медик зашла во двор особняка, агрессивный пес сорвался с цепи и набросился на нее. Только своевременное вмешательство владельцев собаки предотвратило дальнейшее причинение вреда. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.